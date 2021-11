Seit Samstag gilt Maskenpflicht in der Osteroder Innenstadt

Das Göttinger Gesundheitsamt hat am Freitag eine Maskenpflicht für innerstädtische Bereiche im Landkreis verfügt. Betroffen sind Osterode sowie Bad Lauterberg, Göttingen, Hann. Münden und Duderstadt. Die Allgemeinverfügung trat bereits am Samstag, 27. November, in Kraft. Die Pflicht eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen dient dem weiteren Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus. Sie gilt dort, wo viele Menschen unter freiem Himmel auf engem Raum zusammenkommen.

In Osterode gilt die Maskenpflicht an den Adventssamstagen 27. November, 4., 11. und 18. Dezember von 10 bis 16 Uhr in den Bereichen Marientorstraße, Am Posthof, Kornmarkt, Martin-Luther-Platz sowie auf dem Wochenmarkt auf dem Kornmarkt und dem Martin-Luther-Platz zu den Öffnungszeiten. In Bad Lauterberg gilt die Maskenpflicht ebenfalls an den Adventssamstagen von 10 bis 16 Uhr in den Bereichen des sogenannten „Boulevards“, bestehend aus Hauptstraße, aus Richtung Braunlage bzw. Postplatz kommend ab Hausnummer 166 und 139 bis 141 bis einschließlich Hausnummer 88 und 71, und der zum Boulevard führenden Nebenstraßen.

Erste kleine Hinweisschilder

In Göttingen gilt die Maskenpflicht montags bis samstags von 9 bis 19.30 Uhr in den Bereichen Weender Straße ab dem Ernst-Honig-Wall bis einschließlich Kornmarkt/Ecke Groner Straße sowie auf dem Wochenmarkt während der Öffnungszeiten. Eine Beschilderung der Areale erfolge in den nächsten Tagen, heißt es in der Mitteilung. In Osterode waren bereits erste kleine Schilder in der Innenstadt angebracht.

jlk