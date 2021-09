Hahnenklee. Die Harzer Wanderwochen wurden mit dem 3. Hahnenkleer Wandermarathon abgeschlossen. 475 Wanderer nahmen am vergangenen Samstag daran teil.

Wandern im Harz Mehr als 1.000 Teilnehmer bei Harzer Wanderwochen in Hahnenklee

Nach dem vergangenen, ersten Wochenende der Harzer Wanderwochen mit einem erfolgreichen 10-Teiche-Marathon und stimmungsvollem Rahmenprogramm, krönte nun der 3. Hahnenkleer Wandermarathon die Veranstaltung.

Mit 555 Teilnehmern war der Hahnenkleer Wandermarathon auch in diesem Jahr ausgebucht. Tatsächlich an den Start gegangen sind am vergangenen Samstag 475 Wanderinnen und Wanderer, von denen sich sogar 128 Personen die Marathon-Distanz über 42 Kilometer zugetraut haben.

Große Aufmerksamkeit durch soziale Netzwerke

Die Sieger des diesjährigen Hahnenkleer Wandermarathons sind Elli Seume und Jens Könemann beim Mini-Marathon, Erika Hengmith und Philipp Reinecke im Einsteigermarathon, Laura-Jane Knothe und Lorin Duda beim Halbmarathon und Ronja Gropp sowie Dietmar Halmich im Marathon. Alle Ergebnisse können auf der Plattform my.raceresult online eingesehen werden. Das Feedback der Teilnehmer und Zuschauer des Wandermarathons war außerordentlich positiv, so dass die Veranstaltung auch über die sozialen Netzwerke große Aufmerksamkeit und immensen Zuspruch erhalten hat. Teilnehmer des Marathons teilten Fotos der Strecke, den Sichtachsen und dem Start-/Zielbereich in der Rathausstraße.

Siegerehrung Halbmarathon. Foto: htm

Zusätzlich begleitete WanderkaiserinHanna Busch die Harzer Wanderwochen durch ihren eigenen, aber auch den offiziellen Instagram-Account Hahnenklees (Hahnenklee.Bockswiese), so dass alle Interessierten täglich mit ausführlichen Berichten, Bildern und Emotionen auf dem Laufenden gehalten wurden.

1.100 Teilnehmer werden 2022 für Marathons angestrebt

Im nächsten Jahr strebt die Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM) sowohl beim Hahnenkleer Wandermarathon als auch beim 10-Teiche-Marathon 1.100 Teilnehmer an – passend zum Stadtjubiläum Goslars. Beim Läufermarathon sind die ersten zehn Prozent der Plätze für das Folgejahr bereits ausgelastet.

„Die Begeisterung der Teilnehmer und Gäste Hahnenklees ist umwerfend und wir freuen uns schon jetzt auf 2022“, sagte Nina Stikuts, Leitung Marketing und Events. Weiter ergänzte sie: „Ohne die vielen Helfer und Ehrenamtlichen, Unterstützer und Sponsoren sowie das herausragende Team der HTM wären insbesondere die zwei Marathons nicht möglich gewesen. Unser Dank geht an alle, die die letzten Tage zu einem großen Erfolg für den gesamten Ort gemacht haben. Eine echte Gemeinschaftsleistung.“

Harzer Hexenstieg wurde erwandert

Parallel zum Marathon fand am 18. September im Kurpark das Kaiser- und Kaiserinnen-Treffen der Harzer Wandernadel statt. Circa 350 Stempel-Fans kamen dabei zusammen, um sich auszutauschen. Während der Harzer Wanderwochen gab es neben den zwei Marathon-Events außerdem spannende Vorträge und verschiedene Wanderungen zu erleben.

Wanderung Harzer Hexenstieg. Foto: Otto Unruh

Ein Höhepunkt davon war das Erwandern des Harzer Hexenstieges. Wanderführer Otto Unruh führte die Gruppe in vier Etappen von Osterode nach Thale und zeigte den Wanderfreunden somit einen großen Teil des Harzes.

Bei den Wanderungen und Vorträgen konnten insgesamt knapp 200 Personen begeistert werden, was die Gesamtzahl der Teilnehmer der 3. Auflage der Harzer Wanderwochen, inklusive Marathons, auf weit über 1.000 Personen steigen lässt.