Osterode. In Osterode, Herzberg und Bad Lauterberg finden in den kommenden Tagen mehrere Open-Air-Filmvorführungen statt.

„Bohemian Rapsody“ Open Air-Kinoreihe startet mit Queen-Film in Osterode

Am Samstag, dem 18. September, kommt das Kino nach Osterode, und zwar am Brauhausplatz (ehemals Oli Kino). Gezeigt wird „Bohemian Rhapsody“, einlass ist um 19.30 Uhr, Filmstart ist um 20.30 Uhr. Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury (Rami Malek) und seine Bandmitglieder Brian May (Gwilym Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) und John Deacon (Joseph Mazzello) die Band Queen. Schnell feiern sie erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter der Fassade der Band sieht es weit weniger gut aus: Freddie Mercury, mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara und aus dem heutigen Tansania stammt, versucht sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren.

Schließlich verlässt Mercury Queen um eine Solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile an AIDS erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder zusammenzutrommeln und beim Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen. Der Eintritt beträgt acht Euro Es gilt die 3G-Regel, Sitzgelegenheiten bitte selber mitbringen.