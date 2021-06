B 248: Schwerer Autounfall mit vier Schwerverletzten

Imbshausen. Am Montag kam es auf der Bundesstraße 248 in Imbshausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte vor Ort.

Auf der B 248 kam es am Montag zu einem schweren Autounfall mit vier Schwerverletzten.

Am 21. Juni gegen Mittag ereignete sich auf der Bundesstraße 248 von Imbshausen in Fahrtrichtung Echte ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Audi und einem VW Passat. Bei dem Unfall wurden vier Personen schwer verletzt. Zwei Personen verstarben noch an der Unfallstelle. Zu der Rettung der Personen waren die Feuerwehren Northeim, Imbshausen, Denkershausen und Echte mit 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Personen mussten teilweise mit Hydraulischen Rettungsgeräten von der Feuerwehr befreit werden. Vom Rettungsdienst waren 30 Rettungskräfte im Einsatz. Das waren je ein Notarzteinsatzfahrzeuge mit Notarzt von Northeim und Bad Gandersheim, je zwei Rettungswagen von Northeim und Bad Gandersheim und ein Rettungswagen vom ASB Nörten-Hardenberg.

Weiterhin war noch der Leitende Notarzt (LNA) mit seinem Führungsassistenten, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Gruppe Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) des Landkreises Northeim im Einsatz. Mit im Einsatz waren auch der Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen und der Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel. Diese flogen jeweils eine verletzte Person nach Göttingen in die UNI-Klinik. Von der Polizei waren 10 Polizeibeamte /innen aus Northeim und Bad Gandersheim und 3 Beamte vom Polizei-Unfalldienst im Einsatz.