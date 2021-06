Bündheim Ein Mehrfamilienhaus in Bündheim musste aufgrund des Feuers evakuiert werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Großeinsatz in Bündheim

Großeinsatz in Bündheim Kellerbrand: Feuerwehr rettet zwei Hausbewohner

Zwei Personen durch Feuerwehr gerettet, weitere Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch den Rettungsdienst gesichtet - mit einem Großaufgebot an Rettungskräften waren Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagabend, 19. Juni zu einem Kellerbrand im Hopfengarten in den Bad Harzburger Stadtteil Bündheim ausgerückt. Kurz nach 16 Uhr war die Alarmierung erfolgt.

Starke Rauchentwicklung

Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Sofort wurde durch das 1. Löschgruppenfahrzeug aus Bündheim eine Brandbekämpfung eingeleitet, während zwei Trupps aus Bad Harzburg die Wohnungen erkundeten, um alle Mitparteien abzusuchen. Parallel dazu wurde die Drehleiter aus Bad Harzburg in Stellung gebracht, um auch hierrüber gegebenenfalls Personen aus den oberen Stockwerken retten zu können. Durch die Feuerwehr wurden zwei Personen gerettet, sieben weitere Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen.

Aufgrund der hohen Anzahl an betroffenen Personen, wurden der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt alarmiert, um eine Sichtung dieser vorzunehmen. Nachdem eine rettungsdienstliche Behandlung der betroffenen Bewohner nicht notwendig war, wurde, bis auf einen Rettungswagen zur Absicherung der Feuerwehr, der Rettungsdienst aus dem Einsatz entlassen.





Nach ca. 45 Minuten konnte vollständig „Feuer aus“ gemeldet werden, sodass der Löschzug aus Bad Harzburg aus dem Einsatz entlassen werden konnte. Im Anschluss wurde der Kellerbereich noch mit Netzmittel benetzt, um auch in tieferen Schichten dem Wasser ein Eindringen zu ermöglichen. Damit wurde sichergestellt, ein mögliches Wiederauflammen der Brandstellen zu verhindern. Neben dem Einsatz von Netzmittel schlossen sich auch umfangreiche Belüftungsarbeiten an und der Keller wurde durch die Stadtwerke stromlos geschaltet. Nach rund zwei Stunden wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Eingesetzte Kräfte

Die Ortsfeuerwehren Bündheim-Schlewecke und Bad Harzburg waren vor Ort, der

Stadtbrandmeister Bad Harzburg und Kreisbrandmeister, vier Rettungswagen des Regelrettungsdienstes, der Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst,

die Schutz- und Kriminalpolizei, sowie die Stadtwerke und Ordnungsamt Bad Harzburg.