In Braunlage: Gartenlaube brennt, Gasflaschen liegen darin

Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr Braunlage: Zu einer brennenden Gartenlaube in der Bismarckstraße wurde die Einsatzkräfte am Nachmittag des 19. Juni alarmiert. Noch während der Anfahrt wurden durch die Feuerwehr- Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass sich in dem brennenden Gebäude mehrere Gasflaschen stehen sollen.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: eine Gartenlaube brannte in vollem Ausmaß und der Eigentümer teilte mit, dass mindestens zwei Gasflaschen in der Laube seien.

Eine der Gasflaschen. Foto: Feuerwehr Braunlage

Während ein Teil der Feuerwehrkräfte mit dem Löschen begann, wurden parallel zwei Gasflaschen aus der Laube geholt und gekühlt.

Umfangreiche Nacharbeiten

Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten und Leerräumen der Gartenlaube wurde die Laube mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben. Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Braunlage mit sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei mit einem Funkstreifenwagen und der Kriminalpolizei.