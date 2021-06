Auf der B6: Unfall mit drei Pkw, eine Person verletzt

Die Ortsfeuerwehren Sudheim, Bühle und Northeim, der Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug mit Notarzt des Deutschen-Roten-Kreuz Northeim, wurden am 18. Juni gegen 12.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Auf der Bundesstraße 3 in Höhe der Schuhstraße in Sudheim sind aus noch ungeklärter Ursache ein BMW, ein Honda und ein Hyundai in einen Unfall verwickelt worden.

Keine Person eingeklemmt

Kurz nach der Alarmierung war der Einsatzleiter der Ortsfeuerwehr Sudheim vor Ort und stellte fest, dass keine Person eingeklemmt war. Somit wurde der Brandmeister vom Dienst der Schwerpunktfeuerwehr Northeim über Funk informiert, dass die Fahrzeuge mit den Hydraulischen Rettungsgeräten der Ortsfeuerwehr Northeim die Einsatzstelle nicht anfahren brauchen und ihre Einsatzfahrt abbrechen können.

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bühle übernahmen die Absicherung der Unfallstelle und regelten den Verkehr auf der Bundesstraße, weil die drei Fahrzeuge die ganze Fahrbahnseite blockierten. Die Einsatzkräfte aus Sudheim übernahmen mit ihrem Mittlerem-Löschfahrzeug am Einsatzort den Brandschutz, kümmerten sich um die ausgeflossenen Betriebsstoffe und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Weiterhin entfernten sie Fahrzeugteile und Glassplitter, die auf der Fahrbahn lagen.

Fahrerin in Klinik gebracht

Die Fahrerin aus dem Hyundai wurde mit dem Rettungswagen in die Helios Albert-Schweitzer- Klinik nach Northeim gebracht. Die Reinigung der Fahrbahn hatte eine Ölspurbeseitigungsfirma übernommen.

Im Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Straßenbahnmeisterei. Der Sachschaden konnte noch nicht genau ermittelt werden.