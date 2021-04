Kreis Nordhausen: Neuer Nachweis für Luchs-Nachwuchs

Nordhausen. Im Landkreis Nordhausen gibt es einen neuen Nachweis für den Luchs-Nachwuchs in Thüringen. Das belegen aktuelle Fotos.

Das Luchs-Jungtier im Kreis Nordhausen blickt in die Kamera.

Im Landkreis Nordhausen gibt es einen neuen Nachweis für den Luchs-Nachwuchs in Thüringen. Das belegen aktuelle Fotos, die im Rahmen des systematischen Fotofallenmonitorings des BUND Thüringen und der Universitäten Göttingen und Freiburg entstanden. Sie zeigen eine Luchsin mit einem Jungtier (Foto).

Derzeit ist von rund zehn freilebenden Luchsen in Thüringen auszugehen. Das gemeinsame Projekt hat zum Ziel, die Ausbreitung des Luchses in Mitteldeutschland zu erforschen. Es wird vom Umweltministerium in Höhe von 40.000 Euro gefördert.