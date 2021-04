A7 zwischen Northeim und Nörten-Hardenberg wird gesperrt

Wegen einer Verlegung der Fahrspuren wird die A7 von Freitag, 23. April, 18 Uhr, bis Samstag, 24. April, 15 Uhr, zwischen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg in beide Richtungen voll gesperrt. Das meldet Via Niedersachsen unserer Zeitung.

Die Verkehrsumlegung erfolgt im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Bundesautobahn 7. Hierzu ist die Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg erforderlich.

Sperrung der A7 – Umleitung

Umleitungsempfehlungen: A7 in Richtung Hannover via U9/U11. Der Verkehr in Richtung Hannover wird an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg abgeleitet und über die B3 nach Northeim bzw. zur Anschlussstelle Northeim Nord geführt. In Richtung Kassel führt die Umleitung über die Strecken U66/U68. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Northeim Nord abgeleitet und über die B3 zur Anschlussstelle Nörten-Hardenberg geführt. Die Sperrungen können auch jeweils 15 bis 30 Minuten vor oder nach den genannten Uhrzeiten erfolgen. kic