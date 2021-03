70-Jährige fährt nach zwei Unfällen auf Polizeiauto auf

Am Donnerstag kam es im Bereich Northeim zu mehreren Unfällen.

Northeim. Die Frau verursachte am Donnerstag im Bereich Northeim einen Schaden von insgesamt etwa 9.000 Euro.

Nachdem eine Autofahrerin zunächst zwei Verkehrsunfälle in Northeim verursacht hatte und anschließend jeweils vom Unfallort geflüchtet war, verursachte die Frau bei einem Anhalteversuch der eingesetzten Polizeibeamten einen weiteren Verkehrsunfall. Das teilt die Polizeiinspektion Northeim unserer Zeitung mit.

Demnach fuhr die 70-jährige Fahrerin mit einem Audi A3 am Donnerstag gegen 10.40 Uhr in der Hindenburgstraße/Ecke Wilhelmstraße in Northeim gegen einen Telefonverteilerkasten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge meldete dies der Polizei.

Gegen 10.50 Uhr verursachte die Frau in der Göttinger Straße einen weiteren Unfall, bei dem sie gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug fuhr und danach ebenfalls flüchtete, ohne den Schaden zu regeln. Eine Zeugin konnte das Kennzeichen des Autos ablesen und verständigte die Polizei.

In Schlangenlinien über die B3

Zwischenzeitlich gingen zeitgleich Hinweise bei der Göttinger Leitstelle sowie der Northeimer Dienststelle ein, dass ein Pkw Audi A3 in Schlangenlinien über die Bundesstraße 3 in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs sei. Während des Anhaltevorgangs durch die eingesetzten Polizeibeamten fuhr die Fahrerin des Audi schließlich auf den vor ihr fahrenden Streifenwagen auf.

Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft der 70-Jährigen fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Fahrzeugführerin wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. pol