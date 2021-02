Kreiensen: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

„Zimmerbrand in der Heinrichstraße, starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus“ lautete die Meldung von der Northeimer Leitstelle am Montag um 15.09 Uhr. Zu dem Einsatz in Kreiensen wurden rund 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW alarmiert. Das berichtete die Kreisfeuerwehr Northeim unserer Zeitung.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brandgeruch im Treppenhaus sowie eine heiße Wohnungstür fest. Bei der weiteren Erkundung der Wohnung stellte sich heraus, dass ein Feuer in einer Küche des Fünf-Parteien-Hauses ausgebrochen war. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten die Flammen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Befürchtung, die Flammen könnten auf den Dachstuhl überschlagen, bestätigte sich nicht. Verletzt wurde bei dem Feuer nach ersten Informationen niemand. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kreiensen, Greene, Erzhausen, Leineturm, Naensen, Bad Gandersheim und Einbeck. ffw/kic