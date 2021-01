Inzidenzwert im Landkreis Eichsfeld sinkt auf 230

Heiligenstadt. Der Landkreis Eichsfeld meldet 28 Neuinfektionen. Laut Angaben der Verwaltung sind mit Stand vom 24. Januar 770 Menschen akut an Corona erkrankt. 110 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind verzeichnet. Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 230. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 3.262 Corona-Fälle bestätigt worden. Davon sind 2.382 Personen wieder genesen. Aktuell befinden sich 32 Corona-Erkrankte in stationärer Behandlung. Darunter gibt es acht schwere Verläufe.

Fallzahlen in den Städten, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften (Stand: 21.01.2021): Gemeinde Niederorschel 28, Landgemeinde (LG) am Ohmberg 22, LG Sonnenstein 12, Stadt Dingelstädt 45, Stadt Heiligenstadt 213, Stadt Leinefelde-Worbis 119, VG Eichsfeld-Wipperaue 65, VG Ershausen/Geismar 64, VG Leinetal 47, VG Lindenberg/Eichsfeld 50, VG Uder 37, VG Hanstein-Rusteberg 23, VG Westerwald-Obereichsfeld 65. rtl

