Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Einbeck. Am frühen Samstagabend, dem 23.Januar, befuhr ein 52-jähriger Einbecker mit seinem Pkw gegen 17.45 Uhr die Beverstraße in Richtung Altendorfer Tor. An dortiger Kreuzung bog er bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage nach links, stadtauswärts in Richtung Northeim ab. Hierbei missachtete er als Wartepflichtiger die Vorfahrt einer 35-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad die Straße Altendorfer Tor stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei dem die ebenfalls aus Einbeck stammende Frau am Schienbein verletzt wurde und ärztlich versorgt werden musste. Am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 1.300 Euro. pol

