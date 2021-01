Erst Vorfahrt genommen, dann Unfallflucht

Am Freitagmorgen befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Straße Am Lohgraben und bog nach rechts in die Straße Harztor in Richtung Stadtmitte ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 49-Jährigen aus Osterode, der das Harztor mit seinem Pkw in Richtung Hammenstedt befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Osteroder nach rechts aus und kollidierte mit einer Absperrbake. Der Kleinwagen entfernte sich vom Unfallort. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.300 Euro.

