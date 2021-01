Prozess gegen Neonazis wird verschoben

Der Prozess um die Gewaltattacke von zwei Neonazis auf zwei Göttinger Journalisten in der Nähe des thüringischen Ortes Fretterode (wir berichteten) wird verschoben. Das hat jetzt das Landgericht Mühlhausen mitgeteilt. Grund sei die angespannte Lage wegen der Corona-Pandemie. Mit Blick auf die hohen Infektionszahlen im Unstrut-Hainich-Kreis, das große Interesse der Medien und der Größe des Verhandlungssaals könne derzeit kein ausreichender Gesundheitsschutz für alle Seiten gewährleistet werden. Deshalb werde die Verhandlung, die eigentlich am 26. Januar hätte beginnen sollen, auf den 2. März verschoben.

Der Unstrut-Hainich-Kreis gehört zu den Regionen mit den bundesweit höchsten Infektionsraten. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut eine 7-Tage-Inzidenz von 355,1. In dem Prozess, der im größten verfügbaren Sitzungssaal im Puschkinhaus stattfinden soll, müssen sich zwei 26 und 21 Jahre alte Männer aus dem Umfeld des stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Heise wegen schweren gemeinschaftlichen Raubes, gefährlicher Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten.

Nach der Verfolgung im Auto mit Schraubenschlüssel und Messer auf die Journalisten losgegangen

Laut Anklage sollen die beiden jungen Männer im April 2018 zwei Journalisten verfolgt haben, die in der Nähe von Heises Anwesen in Fretterode im thüringischen Eichsfeld fotografiert und gefilmt hatten. Als das Fahrzeug der flüchtenden Journalisten bei Hohengandern an der Landesgrenze zu Niedersachsen im Graben landete, sollen die beiden Verfolger aus ihrem Auto herausgesprungen sein und mit Reizgas, einem Baseballschläger, einem Schraubenschlüssel und einem Messer auf die Journalisten losgegangen sein. Einer der Journalisten habe eine Stichverletzung am Oberschenkel erlitten, der zweite eine Kopfverletzung durch einen Schlag mit dem Schraubenschlüssel.