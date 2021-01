Am Wochenende war wieder viel los im Harz.

Goslar Ordnungskräfte registrieren am vergangenen Wochenende 1.500 Verstöße und leiteten 181 Bußgeldverfahren ein.

Erneut zog es viele Besucher in den Oberharz

Polizei und Ordnungskräfte des Landkreises Goslar und der Kommunen ziehen jetzt ein insgesamt positives Fazit vom erneuten Großeinsatz am Wochenende vom 16. und 17. Januar (wir berichteten). Zwar wurden die beliebten Wintersportorte im Oberharz wiederholt stark frequentiert, Polizei und Ordnungsämter hatten die Lage jedoch zu jeder Zeit im Griff. Das teilt Maximilian Strache, Pressesprecher des Landkreises Goslar, unserer Zeitung mit.

Landrat Thomas Brych zeigt sich demnach zufrieden, hätte sich aber gewünscht, dass noch viel mehr Menschen seinem Appell gefolgt wären: „Der Besucherandrang war erneut recht hoch, und es waren auch wieder zahlreiche Gäste von außerhalb dabei. Leider wirkt unser Appell nicht bei allen. Mit dem Einsatz bin ich aber trotzdem sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsämtern hat wieder hervorragend geklappt.“ Ohne die große Präsenz und die ordnende Hand der Behörden, da ist sich Brych sicher, wäre und würde die Situation mancherorts außer Kontrolle geraten, da einige Besucher ohne entsprechende Hinweise Schwierigkeiten bei der korrekten Einhaltung der Regeln haben.

Frank-Michael Kruckow stellt auch ein erhöhtes Aggressionspotential fest

Frank-Michael Kruckow, Leiter des Fachbereichs Ordnung, Verkehr und Bevölkerungsschutz beim Landkreis Goslar, der den Einsatz in der Ortslage Torfhaus leitete, wertet das Wochenende ebenfalls als Erfolg, stellt jedoch auch ein erhöhtes Aggressionspotential fest: „Bei einigen Besuchern, die wir aufgrund ihres Fehlverhaltens zur Ordnung rufen mussten, schlug uns eine enorme Aggressivität entgegen. Das haben wir in der Vorwoche so nicht feststellen können. Das Gros der Besucher hat Verständnis gezeigt, wir mussten jedoch auch einige Bußgeldverfahren einleiten.“

Steigende Aggressivität hat auch Braunlages Bürgermeister Wolfgang Langer beobachten müssen. „Die Lage war am Sonntag deutlich angespannter als noch am Samstag, sodass wir dort auch deutlich häufiger eingreifen mussten. Die Mehrheit der Besucher hat sich aber diszipliniert verhalten“, resümiert Braunlages Verwaltungschef.

Die Nicht-Einhaltung der Maskenpflicht wird mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro geahndet

Die meisten Verstöße zählten die Ordnungshüter bei der Einhaltung der Maskenpflicht. Beanstandungen gab es jedoch auch hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen und des Abstandsgebotes. Insgesamt wurden am Wochenende etwa 1.500 Verstöße festgestellt, die in 181 Fällen zu einem Ordnungswidrigkeitenverfahren führten. Die Nicht-Einhaltung der Maskenpflicht wird mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro geahndet, ein Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen kann bis zu 400 Euro kosten. Die Höhe des jeweiligen Bußgeldes liegt im Ermessen der jeweiligen Ordnungskraft.

Am Dienstag, 19. Januar, wollten sich Landkreis und Polizei zu einem erneuten Erfahrungsaustausch treffen und die Planungen für das kommende Wochenende aufnehmen.