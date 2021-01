Virtuelle Innovations- und Kooperationsmesse feiert Premiere

Der Südniedersachsen-Innovations-Campus (SNIC) organisiert für den 26. und 27. Januar die SNIC Innovationstage. Mit mehr als 30 Veranstaltungen feiert die kostenlose virtuelle Innovations- und Kooperationsmesse ihre Premiere. Teilnehmer erhalten einen Einblick in die zentralen Themengebiete der Messe: „Innovative Forschung“, „Gründung“, „Kooperation“, „Coworking“ sowie „Kreativwirtschaft“. Der SNIC richtet die virtuelle Innovations-Messe in Kooperation mit der Universität Göttingen aus. Sie bietet Studierenden, Forschern, Vertretern von Unternehmen, Kommunen und öffentlichen Einrichtungen sowie Gründungsinteressierten Workshops, Webkonferenzen und Ausstellungen.

Die virtuelle Messe startet am Dienstag, 26. Januar, um 9.30 Uhr mit einer Einführung in Programm und Technik. Anschließend warten in zwei virtuellen Messe-Hallen und auf einer zentralen Vortragsbühne zahlreiche Angebote auf die Besucher. Unternehmen können sich darüber informieren, welche Kooperationsmöglichkeiten die Hochschulen Partnern aus der unternehmerischen Praxis bieten. Studierende erhalten Einblicke in die Bandbreite der praxis- und gründungsorientierten Lehrangebote und Services. Freelancer erfahren, wie sie auch in der aktuellen Situation vom Trend „Coworking“ profitieren können, und Gründer lernen die regionalen Unterstützungsangebote kennen. Interaktive Workshops zu unterschiedlichen Themen und Methoden runden das Programm ab. Zusätzlich zu den mehr als 30 angebotenen Veranstaltungen gibt es am 26. Januar die Gelegenheit, virtuelle Messe-Stände zu besuchen, mit dem Standpersonal ins Gespräch zu kommen und im virtuellen „Innocafé“ zu netzwerken.

Die besten Ideen werden am Ende des Veranstaltungstages prämiert

Am 27. Januar findet als zentraler Programmpunkt die „Ideenkonferenz“ statt. Hier lassen sich gemeinsam mit anderen Teilnehmern neue Ideen für brennende Fragen aus der beruflichen Praxis entwickeln. Die besten Ideen werden am Ende des Veranstaltungstages prämiert. Interessierte haben bereits im Vorfeld die Möglichkeit, sich gezielt zu einzelnen Programmpunkten anzumelden. So kann sich jeder sein individuelles Programm zusammenstellen. Zudem wird er an seine Termine erinnert.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.snic.de/angebote/snic-innovationstage/.