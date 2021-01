Eisdorf feiert erst 2023 seinen Schüttenhoff

Eine bunte Barrikade beim Schüttenhoff in Eisdorf.

Da es in absehbarer Zeit wohl keine lang ersehnte Corona-Entwarnung geben wird, haben sich die beiden Schützenmeister Wilhelm Dunker und Michael von Einem in Absprache mit den Chargierten dafür entschieden, den Schüttenhoff Eisdorf zu verschieben. Allerdings wird das große Fest nicht 2022 ausgegraben, sondern erst 2023. Der Grund darin liegt nicht etwa darin, dass befürchtet wird sich auch im nächsten Jahr noch von Covid-19 vorschreiben zu lassen, wie sich der Alltag gestaltet, sondern darin, dass das Zelt, das aufgestellt werden sollte, und auch die Kapellen, die in Eisdorf aufspielen sollten, schon ausgebucht sind.