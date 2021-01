Thüringen: Fünf Landkreise zählen bundesweit zu größten Hotspots

Thüringen hat Sachsen als Bundesland mit den meisten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche abgelöst. Das Berliner Robert Koch-Institut meldete am Mittwoch, 13. Januar (Stand 0 Uhr), einen Inzidenzwert von 324,2 neuen Fällen bezogen auf diese Einwohnerzahl (wir berichteten). In Sachsen, das wochenlang vor Thüringen rangierte, lag dieser Wert am Mittwoch bei rund 304,4 Infektionen. Thüringen hat circa 2,1 Millionen Einwohner.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt rangiert mit einer Inzidenz von rund 600 an der Spitze

Bundesweit größter Corona-Hotspot ist der thüringische Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Laut Robert Koch-Institut gab es dort in den vergangenen sieben Tagen rund 600 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Der Kreis hat 103.000 Einwohner. Darüber hinaus hat sich in Thüringen die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion seit Anfang Dezember mehr als vervierfacht. Laut Angaben der Erfurter Staatskanzlei vom Mittwoch waren am 1. Dezember 360 Tote seit Pandemiebeginn gezählt worden. Mittwoch waren es 1.468. Die Marke von 1.000 Todesfällen seit Beginn der Pandemie hat Thüringen demnach am Neujahrstag überschritten.