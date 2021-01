Unbekannte brechen in Schule ein – 10.000 Euro Sachschaden

Northeim In Northeim sind Unbekannte am vergangen Wochenende in eine Schule eingebrochen und suchten zielgerichtet Büroräume auf.

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen in das Schulgebäude des Gymnasiums in der Wieterstraße eingebrochen. Im Gebäude selbst suchten die Täter zielgerichtet die Büroräume auf. Dabei wurden mehrere Türen sowie Schränke aufgebrochen. Die Täter verließen das Gymnasium zwar ohne Diebesgut, richteten jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 entgegen.