Die Konkurrenz zerschellt am „Harten Brocken“

Für die Konkurrenz war auch die fünfte Auflage des St.-Andreasberg-Krimis ein zu „Harter Brocken“: Die Episode „Die Fälscherin“ sahen am Donnerstag vor Weihnachten 5,97 Millionen Zuschauer, damit verbuchte die ARD einen Marktanteil von 18,3 Prozent und hielt ZDF und RTL als hartnäckigste Kontrahenten deutlich auf Abstand. Es war damit die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Dies berichtet die Goslarsche Zeitung.

So viele Zuschauer wie bei den ersten beiden Folgen 2015 und 2017 („Die Kronzeugin“) hatte der „Harte Brocken“ zwar nie wieder, doch ein Plätzchen auf dem Siegerpodest war ihm mit jeder Folge sicher. Und die 7,51 Millionen Zuschauer beim ersten Teil sowie die 6,44 Millionen Zuschauer bei der zweiten Folge waren auch der besten Sendezeit am Samstagabend zu verdanken.

Fast noch besser war die Sendezeit für den dritten Teil „Der Bankraub“: Erster Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr. Allerdings gegen Festtags-Konkurrenz. Die Helene-Fischer-Show war da nicht zu schlagen, ließ die Gegner atemlos zurück.

Die hoch gehandelte Erstausstrahlung der „Minions“ allerdings konnte der „Harte Brocken“ mit 4,50 Millionen Zuschauern schlagen. Danach wechselte das Erste das Sendekonzept, Aljoscha Stadelmann als Frank Koops, der Sheriff aus dem Harz, wechselte in die Reihe der „Donnerstags-Krimis“. Und der Trend zeigt eindeutig wieder nach oben. Den vierten Teil „Der Geheimcode“ sahen 5,01 Millionen Zuschauer, und mit der „Fälscherin“ wurde jetzt wieder an der 6-Millionen-Marke gekratzt. Der Abstand zu den Plätzen war ziemlich deutlich: Das ZDF verbuchte mit der Komödie „Alle Nadeln an der Tanne“ 4,42 Millionen Zuschauer, das RTL-“Supertalent“ wollten 2,70 Millionen sehen und „Eine zauberhafte Nanny“ schaffte 1,89 Millionen. Bei solchen Zahlen ist eine Fortsetzung des so populären Krimis aus dem Harz für das Erste quasi Pflicht. Und dieser Pflicht wird nachgekommen, der sechste Teil wurde gerade rund um St. Andreasberg abgedreht (wir berichteten). Schaut man auf die Sendehistorie der bisherigen „Harter Brocken“-Folgen, erscheint eine Ausstrahlung der Episode „Der Waffendeal“ zu Weihnachten 2021 durchaus wahrscheinlich. Denn dann schicken die Sender ihre besten Rentiere ins Rennen…