Lindau. Die Polizei ahndet in Lindau einen klaren Verstoß gegen die aktuell geltenden Corona-Regelungen.

In Lindau: 7 Personen aus 7 Haushalten in einem Haus

Am späten Abend des 19. Dezember, gegen 23.18 Uhr, wurde von der Polizei ein Verstoß gegen die Corona-Regeln in Lindau festgestellt. Es hielten sich sieben Personen aus sieben verschiedenen Haushalten in einer Wohnung auf.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die Beamten gegen die Personen eingeleitet.