Zeichen gegen die Todesstrafe: Rathäuser erstrahlen in Blau

Am Montag wurde es blau in Göttingen: Vier Stunden lang wurden in den Abendstunden das Alte und das Neue Rathaus blau angestrahlt. Damit setzte die Stadt ein Zeichen gegen die Todesstrafe. Der weltweite Aktionstag „Cities for Life – Städte gegen die Todesstrafe“ wurde von der Gemeinschaft Sant’Egidio begründet. Mittlerweile gehören ihr weltweit 2.340 Städte an. Die Stadt Göttingen unterstützt die Initiative seit 2012.

„Die Todesstrafe kann niemals ein legitimes Mittel der Rechtsprechung sein“, sagt Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. „Mit der Aktion wollen wir einen Beitrag dafür leisten, die Todesstrafe weltweit abzuschaffen.“ Am Montag blieben viele Passanten vor allem vor dem Alten Rathaus in der Innenstadt stehen und machten Handyfotos. Mitglieder der Göttinger Amnesty-Gruppen hielten am Montagabend eine Mahnwache auf dem Marktplatz ab und informierten über die Bestrebungen zur Abschaffung der Todesstrafe. Live-Webinar wegen Corona Auch das Neue Rathaus wurde am Montag beleuchtet. Foto: Stefan Rampfel / HK Angesichts der Corona-Pandemie lud die Gemeinschaft Sant’Egidio Interessierte in diesem Jahr zu einem Live Webinar ein. „Der aktuelle weltweite Gesundheitsnotstand darf sich nicht auch noch in eine Krise der Menschenrechte verwandeln und unsere Motivation schwächen. Im Gegenteil, diese Lage stärkt uns im Einsatz. Covid-19 hat uns gezwungen, eine neue Sichtweise einzunehmen: Wir sind alle voneinander abhängig und werden uns nicht allein retten“, heißt es dazu in einer Erklärung. Die christliche Laienbewegung Sant’Egidio wurde 1968 in Rom gegründet und ist inzwischen in mehr als 70 Ländern vernetzt. 2002 wählte die Gemeinschaft den 30. November als Aktionstag, da an diesem Tag im Jahr 1786 das Großherzogtum Toskana als erster Staat der Welt Folter und Todesstrafe für abgeschafft erklärte.