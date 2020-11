Gasunglück: Vier Männer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Ein Gasunglück in der Göttinger Innenstadt, durch das im Februar 2015 eine Ärztin des Blutspendedienstes der Göttinger Universitätsmedizin (UMG) ums Leben kam, bekommt nun ein strafrechtliches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat fast sechs Jahre nach dem Unglück Anklage gegen einen Maurer sowie gegen den Inhaber und zwei Mitarbeiter einer Firma für den Bau von Elektroanlagen erhoben. Den vier Männern werde fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen vorgeworfen, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Buick, mit.

Die Strafverfolgungsbehörde wirft ihnen vor, ein neu verlegtes Leerrohr nicht ordnungsgemäß verschlossen und abgedichtet zu haben. Dadurch habe Gas in das Gebäude am Weender Tor in Göttingen gelangen können. Als die 55-jährige Ärztin und ein 30-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an jenem Morgen das Gebäude betraten und das Licht einschalteten, entzündete sich das eingeströmte Gas. Beide erlitten schwerste Verbrennungen.

Schwerste Verletzungen

Die Ärztin wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht, wo sie zehn Tage später verstarb. Der 30-Jährige wurde sieben Wochen lang in einer Spezialklinik in Halle behandelt, vier Wochen davon lag er im künstlichen Koma (wir berichteten).

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatten sich länger hingezogen, weil sich die Suche nach der Ursache und möglichen Verantwortlichen als sehr komplex erwies. Die Strafverfolgungsbehörde hatte das Verfahren sogar eingestellt, nach einer Beschwerde aber wieder aufgenommen. Insgesamt seien sechs Gutachten eingeholt worden.

Die Ermittler stellten fest, dass unweit des Gebäudes in einer etwa 1,50 Meter unterhalb der Erdoberfläche liegenden öffentlichen Niederdruck-Erdgasleitung der Stadtwerke ein Riss entstanden war. Der Riss sei genau unterhalb einer sechs Meter hohen Straßenlaterne aufgetreten, die dort seit 1965 stand, sagte Buick.

Folgenschweres Versäumnis

Das durch das Leck ausgetretene Erdgas sei durch das Erdreich in einen rund drei Meter entfernten Installationskanal und dann durch das Leerrohr in das Gebäude des Blutspendedienstes gelangt. Zweieinhalb Jahre zuvor war es nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei der Verlegung dieses Leerrohres zu einem folgenschweren Versäumnis gekommen. Im Juli 2012 hatte die UMG eine Baufirma aus der Region mit Maurerarbeiten beauftragt. Unter anderem sollten eine Wand aufgebrochen und ein unterirdischer Kabelkanal gelegt werden. Ende Juli habe ein Maurergeselle die Erdarbeiten ausgeführt und das Rohr verlegt. Nachdem er fertig war, rückten am Folgetag zwei Mitarbeiter der Elektroanlagenbaufirma an und verlegten die entsprechenden Kabel.

Die einschlägige DIN-Norm für Kabelleitungstiefbauarbeiten schreibe vor, dass solche Rohre wasser- und gasdicht abgeschlossen werden müssten, sagte Buick. Dies hätten sowohl der Maurer als auch die Mitarbeiter der Elektroanlagen-Firma unterlassen. Auch der Chef der Firma habe bei seiner Visite an der Baustelle nicht geprüft, ob das Rohr abgedichtet wurde.

Der Fall könnte sich noch ausweiten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft laufen auch noch Ermittlungen gegen acht Mitarbeiter der Universitätsmedizin, diese seien noch nicht abgeschlossen.