Teilstück der B247-Baustelle in Gieboldehausen wird freigegeben

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Gieboldehausen und dem Knoten „Strohkrug“ sind mittlerweile so weit vorangeschritten, dass dieser Streckenabschnitt der B247 voraussichtlich kommenden Freitag, 4. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr unserer Zeitung mit.

Die Verkehrsfreigabe erfolgt zunächst mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h. Grund für dieses Tempolimit seien vor allem die noch nicht vorhandenen Schutzplanken, heißt es in der Mitteilung. Diese würden 2021 im Zusammenhang mit dem Bau des Radweges eingebaut. Die Restarbeiten erfolgen auf dem ersten Bauabschnitt unter halbseitiger Verkehrsführung.

Nach derzeitigem Stand plane die Landesbehörde weiterhin, in einem zweiten Bauabschnitt (beginnend an der L523 „Strohkrug“) in Richtung Lindau auf ca. 350 Meter die Asphaltdeckschicht der B247 zu erneuern. Diese Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am 11. Dezember und werden etwa acht Tage dauern. Der Knotenpunkt „Strohkrug“ bleibt in diesem Bauabschnitt mit Ausnahme der Fahrbeziehung „Lindau – Bilshausen“ befahrbar.

Mit den Bauarbeiten im Knotenpunkt „Strohkrug“ selbst wird im ersten Quartal 2021 begonnen. Witterungsbedingte Verzögerungen seien laut Behörde dabei nicht auszuschließen.

Die großräumige Umleitung erfolgt von Gieboldehausen über die B27 nach Herzberg und weiter über die B243 nach Osterode. Von dort wird der Verkehr auf der B241 nach Katlenburg auf die B247 zurückgeführt. Die Gegenrichtung wird über die gleiche Strecke umgeleitet.

Die Linienbusverbindung sei weiterhin sichergestellt, informiert die Landesbehörde. kic