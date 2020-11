Blick auf die historische Altstadt von Hannoversch Münden und das bei dem Brand am 6. November zerstörte Geschäftshaus.

Hann. Münden. Beim Einsturz einer Zwischendecke in einem Fachwerkhaus wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Erneutes Unglück in der Altstadt von Hannoversch Münden

Beim Einsturz einer Zwischendecke in einem Fachwerkhaus in der Altstadt von Hannoversch Münden sind am Freitagnachmittag ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die Verwandte einer im Haus wohnenden Familie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel geflogen werden. Der zweite Verletzte kam mit dem Rettungswagen in die Göttinger Universitätsklinik. Fünf Hausbewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und anderweitig untergebracht werden.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Eine Befragung der beiden Verletzten war aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen noch nicht möglich. Deshalb ist derzeit nicht bekannt, wo sich beide zum Zeitpunkt des Einsturzes aufgehalten haben.

Renovierungsarbeiten

Ersten Ermittlungen zufolge, könnte das Geschehen möglicherweise im Zusammenhang mit Renovierungsarbeiten stehen. Die Polizei Hann. Münden hat die weiteren Ermittlungen hierzu aufgenommen. Das im Inneren stark einsturzgefährdete Gebäude wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Auslöser des Großbrandes am 6. November ist inzwischen geklärt. Das Feuer, das in einem Geschäftshaus in der Rosenstraße ausbrach und sich von dort auf mehrere angrenzende Häuser ausbreitete, ist eindeutig auf einen technischen Defekt im Bereich der Decke zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss zurückzuführen.