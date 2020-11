Hundewelpen: Ratschläge, wie Sie einen seriösen Züchter erkennen

Der illegale Handel mit Hundewelpen nimmt immer mehr zu. Unseriöse Geschäfte können schnell zu kranken Tieren führen, denn die Betrüger fälschen fast immer die Impfausweise, um die Herkunft zu verschleiern. Die Tiere könnten demnach gefährliche Krankheiten übertragen. Wer sich einen Hundewelpen zulegen möchte, sollte einige Regeln beachten.

So warnt Göttingens Polizeisprecherin Jasmin Kaatz eindringlich vor Geschäften auf Parkplätzen oder aus dem Auto heraus. „Da sollte man sofort skeptisch werden“, sagt sie. Auch, wenn beim Kontakt mit dem Verkäufer gleich mehrere Handynummern genutzt würden, sollte man lieber die Finger davon lassen und die Polizei oder das Veterinäramt des Landkreises informieren. Das Veterinäramt gibt zudem Tipps, wie man seriöse Verkäufer erkennt.

Selten mehr als eine Hunderasse pro Züchter

„Ein seriöser, gewerbsmäßig handelnder Züchter oder Händler zeichnet sich durch seine Sachkunde hinsichtlich der Kenntnisse über die Haltungsansprüche der Tierart im Hinblick auf Ernährung, Pflege, Unterbringung, gesundheitliche Für- und Vorsorge sowie Zucht aus“, schreibt die Behörde in einem Merkblatt. Gewerbsmäßige Tätigkeiten wie Tierzucht und -verkauf müssten zudem von der Veterinärbehörde genehmigt werden. Ein seriöser Züchter biete in Zeitungsinseraten und Internetangeboten zudem selten mehr als eine Hunderasse gleichzeitig an.

Ein seriöser Hundehändler übergebe die Tiere niemals an wechselnden Orten, auf Parkplätzen, aus dem Kofferraum wechselnder Autos heraus, sondern entweder an seinem Wohnort oder seiner Zuchtanlage. Außerdem hätten legale Züchter das Muttertier stets vor Ort, meistens sogar mehrere Generationen. So könnten die Welpen im Zusammenleben mit dem Muttertier begutachtet werden.

So erkennen Sie Welpen aus illegalem Handel Können die Welpen laufen und sehen? Ist dies nicht der Fall, sind die Tiere meist zu jung für den Verkauf. Nach der Tierschutz-Hundeverordnung dürfen die Junghunde erst im Alter von acht bis zwölf Wochen von ihrer Mutter getrennt werden. Trägt ein Tier keinen Mikrochip oder besitzt keine Begleitpapiere, sollte das Geschäft abgebrochen werden. Wird für die Erstellung der Zuchtpapiere Geld gefordert, ebenfalls. Wenn nicht nach der eigenen Wohnsituation gefragt wird, sollten potenzielle Käufer ebenfalls stutzig werden: Denn seriöse Händler möchten, dass ihre Tiere ein gutes Zuhause finden. Vorsicht ist auch bei Online-Händlern geboten, die viele Tiere unterschiedlicher Rassen zu niedrigen Preisen anbieten. Seriöse Züchter konzentrieren sich meist auf ein oder zwei Rassen.

Dubiose Händler liefern zudem oft direkt ins Haus oder führen die Übergabe an öffentlichen Plätzen durch – auch das ist ein Anzeichen für illegale Machenschaften.

Der Welpe selbst sollte einen gesunden, munteren und lebhaften Eindruck vermitteln und auf Menschen geprägt sein: „Das heißt, er kommt dem Besuch freudig entgegen und ist nicht scheu“, schreibt die Verwaltung des Landkreises Göttingen.

Welpen werden geimpft, entwurmt und gekennzeichnet

Weitere Merkmale eines seriösen Züchters: Die Welpen werden ausschließlich nach Vollendung der achten Lebenswoche geimpft, mehrfach entwurmt und eindeutig gekennzeichnet (Mikrochip oder Tätowierung) abgegeben. Sofern sie verbracht werden sollen, erfolge die Abgabe frühestens mit Vollendung der 15. Lebenswoche, falls nach zwölf Wochen eine Tollwutimpfung durchgeführt wurde. Die Welpenkäufer bekämen in der Regel außer dem Heimtierausweis auch die Abstammungsurkunde (Ahnentafel).

Ganz wichtig: „Es werden schriftliche Kaufverträge abgeschlossen. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer erhalten davon eine Durchschrift.“ Der Züchter oder Händler muss zudem Dokumentationen über die Elterntiere, Anzahl der Würfe, Anzahl der Welpen, Totgeburten, Anzahl der eingekauften sowie abgegebenen Welpen und Kontaktdaten nachweisen. Somit könne jederzeit festgestellt werden, woher die Welpen kamen und an wen sie verkauft wurden. Auch über tierärztliche Behandlungen und Impfungen müssen Nachweise vorgehalten werden.

Der seriöse Züchter gibt seine Hunde an verantwortungsvolle zukünftige Hundehalter ab, er erkundigt sich vorher über die Lebensumstände des Käufers. Der Züchter steht bei Fragen mit Rat und Tat beiseite.

„Jeder Züchter, der seine Aufgabe ernst nimmt, hat ein großes Interesse zu erfahren, wie sich die Hunde aus seiner Zuchtstätte entwickeln und wie es ihnen geht“, schreibt der Landkreis Göttingen.