Es ist schon eine zehnjährige Tradition: Auch in diesem Jahr soll in der Weihnachtszeit eine Harzer Fichte den Reichstag in Berlin schmücken.

Spieglein, Spieglein an der Wand, welche ist die schönste Fichte im ganzen Land? Auch dieses Jahr soll eine Harzer Fichte den Reichstag in Berlin schmücken. Der Weihnachtsbaum wuchs an der Okertalsperre bei Altenau. Er ist 31 Meter hoch und in etwa 70 Jahre alt.

Das Aussuchen des Baumes sei nicht nur die Aufgabe der Förster, erklärt Michael Rudolph von den Niedersächsischen Landesforsten Süd. Die Firmen, die für die Fällarbeit zuständig sind, haben auch noch Mitspracherecht. Die Endauswahl übernimmt schließlich ein Auserwählter des Bundestags, der extra aus Berlin anreist, um die Bäume zu besichtigen, so Rudolph. Wichtig sei dabei, dass der Baum gut zu erreichen, frei stehend und wohlgeformt ist. Außerdem muss er viel Sonnenlicht sowie Wasser abbekommen haben und gesund sein. Vorbildliche Weihnachtsfichte Die auserkorene Harzer Fichte erfülle alle diese Ansprüche, erklärt Rudolph. Sie sei eine vorbildliche Weihnachtsfichte, ihr Geäst ist nicht nur ausladend, sondern auch ringsum gleichmäßig benadelt. Aber nicht alle Bäume seien so makellos: „Man merkt den Fichten die Trockenheit der letzten Jahre an, viele tragen nur noch wenige Nadeln“, erkennt Rudolph mit seinem geschulten Förster-Auge sofort. Der Borkenkäfer hätte auch seine Spuren hinterlassen. Spannend, neben der Auswahl, ist auch die Fällarbeit, die besonders viel Fingerspitzengefühl benötige, betont Rudolph. „Einer der Arbeiter wird an einem Seil von dem Kran in die obere Baumspitze gezogen und bringt dann in etwa fünf bis sechs Meter, von oben gezählt, einen Gurt an“, beschreibt der Förster. „An diesem Gurt wird der Baum von dem Autokran gehalten.“ Die Kunst des Fällens Wenn der Baum dann am „Haken“ hängt, kann er unten abgeschnitten werden. In diesem Moment schwebt die Fichte wie eine geisterhafte Erscheinung über dem Waldboden. „So kann man die Fichte wie eine Marionetten-Figur rangieren und millimetergenau auf den Tieflader stellen, dann ablegen und sorgfältig verpacken“, fügt Rudolph noch hinzu. Die Arbeiter und der Kranführer der Firma Ingenieurbiologische Kultur- und Wasserbau GmbH (IKW) präsentierten dabei ein perfektes Zusammenspiel: Meter für Meter wurde der XXL-Weihnachtsbaum vorsichtig justiert und abgelegt, dass die Äste ja nicht wegbrechen. Schließlich ruhte der Baumriese auf dem Tieflader und macht sich langsam bereit für die Reise nach Berlin. Nach dem Zurechtstutzen von 31 auf circa 25 Meter verlor der Baum in etwa eine Tonne Gewicht.