Marie Kollenrott will Landrätin in Göttingen werden

Der Kreisvorstand der Grünen im Landkreis Göttingen hat Marie Kollenrott (Foto) für die Kandidatur zur Landrätin bei der Kommunalwahl 2021 vorgeschlagen. „Für die finale Aufstellung von Marie Kollenrott muss die Kreismitgliederversammlung noch mit Ja votieren“, heißt es in einer Mitteilung des Grünen-Kreisvorstands.

Diese Versammlung sollte am gestrigen Freitag, 6. November, ausgerichtet werden. Vor dem Hintergrund der pandemischen Situation hat sich der Vorstand entschieden, die Sitzung stattdessen online abzuhalten – womit die Wahl zunächst entfalle, wie es weiter heißt.

„Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich zukünftig unseren Landkreis Göttingen gestalten. Effektiver Klimaschutz spielt dabei für mich eine hervorgehobene Rolle“, sagt Marie Kollenrott. Als mögliche Landrätin möchte sie Mut machen und zuhören. „Die Region Göttingen hat sich in den letzten Jahren in vielen Hinsichten gut entwickelt und wächst nach und nach zusammen. Diesen Prozess möchte ich begleiten“, so die 36-Jährige.

„Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit Marie Kollenrott eine erfahrene, fähige und gut vernetzte Politikerin für die Kandidatur gewinnen konnten, die den Landkreis gut kennt“, erläutert Gregor Kreuzer, Sprecher des Kreisvorstandes, die Empfehlung an die Kreismitglieder. „Wir wollen im nächsten Wahlkampf Klimapolitik zum Thema Nummer Eins machen. Die Erderwärmung wartet nicht, bis die Coronakrise vorbei ist. Daher freut es uns, dass Marie Kollenrott hier einen Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit sieht.“

Marie Kollenrott saß von 2006 bis 2011 für die Grünen im Rat der Stadt Göttingen, war von 2011 bis 2016 Sprecherin des Kreisvorstandes und ist derzeit Mitglied im Stadtvorstand. Außerdem hat sie die Grünen Göttingen in den vergangenen 15 Jahren in verschiedenen Gremien vertreten.

In der Onlinesitzung am 6. November sollten nun die US-Wahlergebnisse und die Göttinger Coronasituation diskutiert werden. mei