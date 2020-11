Nationalparkregion Harz erhält „Fahrtziel Natur“-Award 2020

Die Nationalparkregion Harz hat am vergangenen Freitag den „Fahrtziel Natur“-Award 2020 für die Neuetablierung des Harzer Urlaubstickets Hatix im Westharz erhalte. Das berichtet Dr. Friedhart Knolle, Sprecher der Nationalpark Harz, in einer Pressemitteilung. Die Jury begründete demnach die Verleihung folgendermaßen: „30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands ist es im Harz gelungen, die kostenlose Nutzung des regionalen Busverkehrs für Urlauber grenzüberschreitend im Ost- und Westharz anzubieten. Die Erweiterung des im Landkreis Harz seit Januar 2010 bestehenden Harzer Urlaubstickets (Hatix) auf weite Teile des Westharzes ist ein bedeutender Meilenstein.“

Vor allem für die Zusammenarbeit über die Grenzen der Bundesländer hinweg bedeute dies einen wichtigen Fortschritt, denn jetzt seien 25 Gemeinden im Hatix mit ihren Kurbeiträgen und Gästekarten dabei. Die Jury überzeugte nicht nur die Erweiterung des Geltungsbereiches von Hatix, sondern auch der ganzheitliche Ansatz beim Vorgehen. So wurde die Erweiterung nach Niedersachsen von einer Analyse des Angebotes der öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) im Südharz begleitet. In der Folge wurden auch im Westharz die Angebote insbesondere in Hinblick auf die touristischen Belange spürbar optimiert, während im Ostharz schon seit vielen Jahren ein sehr gutes Busangebot besteht. Damit wird das gesamte Umfeld des Fahrtziel Natur-Gebiets für den Urlauber mit dem Bus kostenlos „erfahrbar“.

Auch die Kommunikation von und für Hatix wurde noch einmal verbessert. Ein jedem Fahrgast zur Verfügung stehendes Info-Faltblatt zeigt leicht erkennbar den Geltungsbereich von Hatix und gleichzeitig das regionale Busliniennetz. Die Internet-Seiten von harz-nah-dran.de und die Harz-App mit guten ÖV-Infos zu Wanderungen im Harz runden die Informationsmöglichkeiten im Internet ab. Mit dieser besseren Vermarktung bestehen gute Chancen, dass das Interesse der Gäste an der nachhaltigen Mobilität wächst. „Die Basis dieser Erfolge ist die sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Region. Alle Akteure haben bundesländerübergreifend über viele Jahre hinweg an einem gemeinsamen Ziel Hand in Hand gearbeitet und so große und kleine Hürden überwunden“, so die VCD-Bundesvorsitzende Kerstin Haarmann.

„Fahrtziel Natur“ verleiht den Award in diesem Jahr zum siebten Mal. Träger der Kooperation sind die großen Umweltverbände Bund, Nabu und VCD sowie die Deutsche Bahn. Seit 2009 wird mit dem Fahrtziel Natur-Award das Engagement zur Vernetzung von nachhaltigem Tourismus und umweltfreundlicher Mobilität in Fahrtziel Natur-Gebieten gewürdigt. Ausgezeichnet werden bereits umgesetzte Projekte mit Vorbildcharakter.

Award: Die Mühen werden belohnt Kommentar von Kathrin Franke Beim Harzer Urlaubsticket (Hatix) ziehen alle an einem Strang – grenzüberschreitend über benachbarte Bundesländer für die Nationalparkregion Harz. 25 Gemeinden sind dabei. Dass die Nutzung des regionalen Busverkehrs für Urlauber noch dazu kostenlos ist, ist eine weitere Besonderheit. Ich finde es gut, dass dies mit dem Fahrtziel Natur-Award 2020 ausgezeichnet wurde. Die Mühen aller Beteiligten haben sich also gelohnt. Noch mehr gelohnt hat sich aber, dass das Angebot von Urlaubern auch gut sehr angenommen wird. Ein wichtiger Schritt für nachhaltiges Reisen – und bequem noch dazu. Keine Parkplatzsuche und keine Parkgebühren. Schade nur, dass Corona jetzt die Zahlen wieder sinken lässt. Keine Übernachtungen, keine Gäste und damit keine Nachfrage. Nur gut, dass es von den Kommunen erst ab 2022 gegenfinanziert werden muss. 25 Cent pro Person und Tag sind zwar ein Schnäppchen, aber ohne Touristen lohnt sich das Angebot nicht. Hoffen wir also auf bessere Zeiten.