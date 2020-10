Wie steht es um die Volkspartei CDU?

Der Festakt 70 Jahre nach dem Gründungsparteitag der CDU in Goslar ist abgesagt (wir berichteten). Die Konrad-Adenauer-Stiftung als Gastgeberin hat ihn wegen der zunehmenden Corona-Risiken verschoben. Jörg Kleine, Chefredakteur der Goslarschen Zeitung (GZ), ging deshalb mit Prof. Norbert Lammert, dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, ins Interview über grundsätzliche Fragen zur Union: Wie steht es um die Parteienlandschaft in Deutschland, um das politische Profil der CDU, die Herausforderungen einer Volkspartei für die Zukunft, und was waren Beweggründe vor 70 Jahren?

Herr Lammert, nächstes Jahr wird die Veranstaltung in Goslar aber nachgeholt.

Ja, das ist unsere feste Absicht. Als Konrad-Adenauer-Stiftung würden wir dieses Ereignis in Goslar gar nicht so umfassend begleiten, wenn es ein reines Partei-Ereignis wäre. Aber der Gründungsparteitag der CDU 1950 in Goslar hat ja für die Geschichte der zweiten deutschen Demokratie im wörtlichen wie im übertragenen Sinne eine grundlegende Bedeutung.

Wenn wir in die Annalen der CDU blicken: Wie war damals die Gefühlslage der Parteigründer? Es hatten sich nach Kriegsende 1945 überall in Deutschland schon örtliche und regionale CDU-Verbände gegründet, es gab viel Pathos. Dann kam 1950 die Vereinigung zur Bundespartei.

Mit eigenen biographischen Erinnerungen kann ich naturgemäß nicht dienen. Ich war zwar 1950 schon geboren, allerdings noch nicht mit einer hinreichenden politischen Wahrnehmungsfähigkeit... (lacht). Aber aus den Dokumenten, die wir jetzt zum Anlass des Jubiläums noch einmal neu aufgearbeitet haben, ergibt sich doch diese besondere Stimmung aus Betroffenheit und Entschlossenheit, Aufbruch und Erneuerung. Dies kennzeichnet auch die damaligen Gründungsinitiativen, von denen über einen längeren Zeitraum keineswegs klar war, dass sie in eine gemeinsame Partei münden würden. Neben den nahe liegenden Bemühungen um Reaktivierung der Deutschen Zentrumspartei nach dem Krieg gab es die Bewegungen und Bestrebungen, eben bewusst nicht das Zentrum wiederzubeleben als eine konfessionsgebundene Partei…

... eine seit 1870 bestehende katholische Partei.

Ja. Doch bei den Bemühungen nach dem Krieg ging es nunmehr darum, eine übergreifende Partei zu gründen – eine nicht nur konfessionsübergreifende, sondern auch soziale Schichten übergreifende neue Partei der politischen Mitte zu bilden. Der inzwischen im Sprachgebrauch ja nicht mehr irritierende Begriff der „Union“ macht auch diesen Suchtcharakter damals deutlich. Die anderen hießen damals „Partei“ – ob Freie Demokratische Partei oder Sozialdemokratische Partei –, aber dann kam ein neuer Verein, der sich zunächst einmal „Union“ nannte. Nachträglich betrachtet, wirkt es heute wie eine schöne Bestätigung dieser nicht wiederholbaren Aufbruchsstimmung von damals.

Wieso ist damals die CSU, also die Union in Bayern, nicht dem Verein beigetreten?

Es fiele mir jetzt schwer zu sagen, das sei ein damals unvermeidlicher Weg einer Sonderentwicklung gewesen. Aber es war ein im Grunde logischer Ausdruck eines Weges in Bayern, das sich von anderen Teilen der Bundesrepublik unterschied: Unter der Zuständigkeit der Alliierten wurden ja nach dem Krieg überall neue Bundesländer gegründet, die mit den historischen Ländern keine oder nur entfernte Verwandtschaft hatten, während sich aber der Freistaat Bayern in seiner historischen Entwicklung wieder etabliert fühlen konnte. Zum anderen war damals das Grundgesetz beraten und beschlossen worden, das aber der bayerische Landtag zunächst ablehnte – mit dem großzügigen Zugeständnis, dass auch der Freistaat Bayern beitreten würde, wenn es eine auskömmliche Mehrheit der anderen Bundesländer gäbe.

Wie gnädig, muss man heute sagen ...

Jedenfalls gab es diesen bayerischen Sonderstatus schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt – und ich denke, vor allem auch wegen der Kontinuität in Bayern und der Diskontinuität in den anderen Ländern des damals neuen westdeutschen Teilstaates.

Wie tief ist Goslar heute noch im Seelenleben der CDU verankert. Spielt der Gründungsparteitag vor 70 Jahren im hektischen Berliner Politikbetrieb überhaupt noch eine Rolle?

Die platte Antwort müsste sicherlich lauten: nein. Und das war auch einer der Gründe, warum wir als politische Stiftung, die sich ja weniger mit tagesaktuellen Fragen auseinandersetzen muss als die Parteien, sondern eher auf die großen Linien und die historischen Markierungen achten sollte, es für doppelt angezeigt gehalten haben, ein historisches Ereignis wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. Nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch für eine breite Öffentlichkeit. Denn damals wurde in Goslar nicht nur eine große Etappe der Parteigeschichte eingeleitet, sondern dieses Ereignis gehört gleichermaßen zu den Grundlagen des politischen Neuaufbaus in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

„Volkspartei zwischen gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen“, so lautete das Thema den geplanten Dialog in Goslar. Jetzt ist der Festakt zwar ausgefallen, aber wie steht es aus Ihrer Sicht gegenwärtig um die CDU? Sie haben sich ja auch als Bundestagspräsident früher nicht vor kritischen Analysen gescheut.

Ja, und diese Neigung habe ich mir ausdrücklich auch bewahrt. Deshalb soll die Konferenz in Goslar ja auch nicht ausfallen, sondern wir möchten sie in jedem Fall nachholen. Denn genau dieses Thema, das Sie zitiert haben, hat sich mit dem Verstreichen des Jubiläumsdatums ja nicht erledigt. Was wir uns dafür vorgenommen hatten, nämlich den Blick zurück mit dem Blick nach vorne zu verbinden – was heißt es unter den Bedingungen der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts in Zeiten der Globalisierung eine Volkspartei sein zu wollen, auch vielleicht sein zu müssen – das alles sind Fragestellungen, deren Aktualität gerade in den vergangenen Monaten eher zugenommen hat als abgenommen.

Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten künftigen Herausforderungen der CDU als Volkspartei? Und wie kann die Union die Menschen glaubhaft wieder einfangen, die derzeit stärker für rechtspopulistische Parolen empfänglich geworden sind?

Ohne jetzt wieder den unmittelbaren Bezug auf die aktuelle Corona-Lage und die damit verbundene öffentliche Debatte nehmen zu wollen: Die wichtigste Aufgabe einer Volkspartei besteht ganz sicher darin, für eine prinzipiell große Mehrheit der Bevölkerung einen akzeptablen Politikvorschlag zu machen. Also ein Angebot für Wählerinnen und Wähler, das nicht hauptsächlich polarisiert, sondern in seinem Kern integriert. Dies aber mit der gleichzeitigen Notwendigkeit zu verbinden, dabei ein eigenständiges und erkennbares Profil zu haben, von dem sich diese Partei von anderen Parteien auch im Wettbewerb unterscheidet – das ist die eigentliche Aufgabe. Eine theoretisch eben leichter zu beschreibende als praktisch umzusetzende Herausforderung, unter der die Parteiführungen stehen. Wenn man will, lässt es sich an der konkreten Corona-Lage besonders gut verdeutlichen: Wenn den – in Anführungszeichen – „staatstragenden“ Parteien in der Wahrnehmung des sensiblen Publikums nichts anderes einfällt, als wechselseitig die gleichen Auskünfte eher zu duplizieren, als voneinander zu unterscheiden, verlieren sie an Integrationskraft. Und umgekehrt: Wenn sie einen Überbietungswettbewerb unternehmen, indem sie die randständigen politischen Positionen durch noch größere Lautstärke, aber bei ähnlicher Intonation, überflüssig machen wollen, dann verlieren sie die Glaubwürdigkeit und Politikfähigkeit, durch die sich Volksparteien von solchen populistischen oder fundamentalistischen Stimmen unterscheiden müssen.

Sie haben das Stichwort „Profil“ genannt: Welches Profil hat denn heute die CDU. Kritiker sagen, die CDU sei unter der Regie von Angela Merkel sehr stark sozialdemokratisiert worden. Und genau hier liege das eigentliche Problem.

Auf der anderen Seite ist es mindestens auch eine Erklärung der erstaunlichen Erfolgsgeschichte der Union – nicht nur in den letzten 70 Jahren insgesamt, sondern insbesondere auch in den nunmehr fast 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat vor wenigen Jahren eine Studie gemacht und publiziert, in der die Erwartungen der CDU-Mitglieder mit den Erwartungen ihrer Wählerinnen und Wähler verglichen werden. Dabei ergab sich der nur mäßig überraschende Befund, dass die Erwartungen der Wählerinnen und Wähler der Union sich von den Mitgliedern in manchen Feldern deutlich unterscheiden. Kurz gesagt: Hätte sich Angela Merkel so verhalten, wie es die Mehrheit der Mitglieder von ihr erwartet ...

... dann wäre es für die Partei in die Hose gegangen ...

Dann hätte die Union einen Großteil der Wählerinnen und Wähler nicht gewinnen oder nicht halten können. Das relativiert wieder sehr Ihre durchaus berechtigte Frage nach dem Profil der Partei. Aber eine Volkspartei darf sich eben nicht darauf reduzieren, einen unverrückbaren Bestand an politischen Überzeugungen zu verwalten, sondern sie muss eine stets lebendige Membran in die Gesellschaft sein. Und zwar in beide Richtungen: Sie muss Veränderungen in der Gesellschaft aufnehmen und in Politikangebote umsetzen, aber sie muss umgekehrt auch die eigenen Gestaltungsabsichten an die Gesellschaft vermitteln. Und dabei kann das eine das andere nicht ersetzen.

Dann war die Regierungszeit von Angela Merkel, und wie sie gleichermaßen über lange Zeit die CDU geleitet hat, mit Sicht auf Wählerinnen und Wähler ein Glücksfall?

Nach meiner Überzeugung ganz sicher. Und im Übrigen, ohne jetzt auch nur ansatzweise etwas Unfreundliches gegenüber der anderen ehemaligen großen Volkspartei sagen zu wollen: Die Wählerakzeptanz ist jedenfalls ein starkes Indiz dafür, dass der Union genau dieser Spagat zwischen Profil und Integrationsfähigkeit in der Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler deutlich besser gelungen ist als der SPD.

Noch ein Blick voraus auf Goslar: Wer hält die Goslarer Rede 2021?

(Lacht) Der Parteivorsitzende.

Können Sie Namen nennen ...?

Sobald die Partei sich auf den Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer geeinigt hat, kann ich Ihnen das gerne mitteilen ...