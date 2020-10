Statistik: Göttinger Ehen halten am längsten

Wer hier heiratet, hat gute Chancen, dass die Ehe hält. Göttingen hat die beständigsten Ehen in ganz Deutschland – glaubt man der Statistik.

Nirgends in Deutschland werden einer Studie der Online-Plattform betrugstest.com zufolge so wenige Ehen geschieden wie hier. Die romantische Statistik der Informationsplattform für die Qualitätskontrolle von Anbietern von Internet-Dienstleitungen zeigt: Nirgends gibt es statistisch gesehen so wenig Anlass zur Angst vor einer Scheidung wie in Göttingen. 2019 kamen in der Universitätsstadt auf 1.363 Eheschließungen nur 162 Scheidungen – eine Quote von eins zu 0,12. Der Durchschnitt in den 100 größten Städten Deutschlands liegt nach Angaben des Portals bei 0,38. Von zehn Ehen werden also im bundesweiten Durchschnitt knapp vier wieder geschieden – in Göttingen ist es nur eine.

In Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover kommen auf ein Ja-Wort 0,66 Scheidungen.