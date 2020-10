Feuer am Waldpädagogikzentrum durch Brandstiftung verursacht

Der verheerende Brand im Haus Ahrendsberg ist gelegt worden. Davon geht die Staatsanwaltschaft Braunschweig aus. Laut Pressesprecher Christian Wolters handelt es sich um vorsätzliche Brandstiftung. Zu Hinweisen zu möglichen Tätern äußerte er sich nicht. In der Nacht vom 27. auf den 28. September hat ein Großbrand den mehr als 200 Jahre alten historischen Teil der Bildungseinrichtung der Niedersächsischen Landesforsten vernichtet (wir berichten).

Das Nebengebäude haben die etwa 160 Feuerwehrleute gerettet, drei von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Staatsanwalt Wolters machte keine Angaben zum genauen Tathergang. Die Ermittlungen würden noch geraume Zeit andauern.

Die Nachricht der vorsätzlichen Brandstiftung trifft den Forstsprecher Michael Rudolph sehr. Bei dem Feuer im Waldpädagogikzentrum Harz, früher noch als Jugendwaldheim bekannt, seien ja nur zwei Möglichkeiten infrage gekommen: ein technischer Defekt oder Brandstiftung. Insgeheim habe er sich wohl ersteres gewünscht, jetzt gab es von der Staatsanwaltschaft Braunschweig jedoch Klarheit. Die Niedersächsischen Landesforsten wollen ihr Gebäude wieder aufbauen und die Umweltbildungseinrichtung weiterführen.

Die Internet-Spendenplattform „betterplace“ sammelt Geld für die Wiederbeschaffung zerstörter Arbeitsmaterialien, so Rudolph. Wer helfen will, kann sich unter www.betterplace.org mit einer Spende beteiligen. In der Brandnacht fiel ein Großteil der waldpädagogischen Arbeitsmaterialien wie Wasser- und Bodenuntersuchungskoffer, Fledermausdetektoren, Tierpräparate, Stethoskope, Ferngläser und Bögen den Flammen zum Opfer. Auch die Landesforsten-Stiftung Zukunft Wald, die Umweltbildung und Naturschutz in Niedersachsen fördert, unterstützt die Wiederbeschaffung.

Eine Welle von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft erreicht auch unabhängig von der Spendenaktion das Waldpädagogikzentrum. „Mit dem Haus Ahrendsberg verbinden die Menschen Erlebnisse in traumhafter Waldabgeschiedenheit, gemütliche Atmosphäre und fürsorgliche Betreuung durch das Team des Hauses“, sagt Rudolph. Das Team Ahrendsberg hofft, das Haus rasch wieder aufzubauen und die waldpädagogische Arbeit fortzusetzen.

Seit mehr als 50 Jahren haben Hunderte von Kindern und Jugendlichen von Waldpädagogen viel Wissenswertes über die heimischen Wälder gelernt, und mit ihrer Mitarbeit die Förster beim ökologischen Waldumbau unterstützt. Viele Schulklassen haben seitdem Bäume gepflanzt, Bäche renaturiert, Zäune zum Schutz der jungen Bäume gegen Wildschäden gebaut und die Felsen im Okertal erklettert. Nicht selten hätten längst erwachsene Menschen das Team Ahrendsberg besucht und von ihren unvergessenen Kindheitserlebnissen dort erzählt.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich bei dem Brand zum Glück keine Schulklassen im Waldpädagogikzentrum aufgehalten. Für das kommende Jahr aber seien jedoch bereits zahlreiche Buchungen von Schulklassen eingegangen, sagt dazu Michael Rudolph. Dafür suche man aktuell nach schnellen Lösungen.