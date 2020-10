Abkoch-Gebot im Oberharz: Stadtwerke bieten Preisnachlass an

Nach Einschätzung von Carsten Eisfelder, Geschäftsführer der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld, wird das Abkoch-Gebot für das Trinkwasser im Oberharz in diesem Monat noch nicht aufgehoben werden können. Das sagte Eisfelder am Donnerstagabend bei einer Ratssitzung auf die Frage eines Einwohners. Die finanzielle Mehrbelastung durch das Abkoch-Gebot bezifferte Eisfelder auf 8 Cent pro Person und Tag: Betroffen sei ja ausschließlich das Wasser zum Trinken, das bedeute zwei Liter am Tag.

Wer wegen Verfärbungen das Leitungswasser länger ablaufen lassen müsste, sollte sich bei den Stadtwerken melden, damit eine Regelung gefunden werden könne. Dazu sollten Zählerstände notiert werden, dann könne der Mehrverbrauch am Ende des Jahres berücksichtigt werden, erklärte der Geschäftsführer.

In der Aussprache zu dem Thema wurde die Informationspolitik zum Abkoch-Gebot kritisiert. Manche Einwohner hätten eben kein Internet und auch keine Zeitung: Warum würden keine Handzettel verteilt, wollte eine Einwohnerin von Bürgermeisterin Britta Schweigel wissen. Diese wies daraufhin, dass die Informationspflicht bei den Stadtwerken und dem Landkreis liege. Die Stadtwerke seien von der Verwaltung nachdrücklich aufgefordert worden, dieser Pflicht nachzukommen, so Schweigel.

Auf die Frage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Ehrenberg nach dem Alter der Wasserwerke, erläuterte Eisfelder, dass die Anlagen in verschiedenen Baustufen errichtet worden seien. Die ältesten Teile seien 70 Jahre alt, Erweiterungen der Filteranlagen 50 Jahre, diese seien zwischenzeitlich aber ausgetauscht worden. Die Desinfektion sei 20 Jahre alt, diese werde derzeit im laufenden Betrieb ausgetauscht. Ehrenberg wollte auch wissen,warum die wirtschaftlichen Rücklagen in Höhe von 2,5 Millionen Euro allgemeine Rücklagen seien und nicht einzelnen Betriebssparten zugeordnet, wie Eisfelder bei der Sitzung Mitte September eingeräumt hatte. Das sei auf seinen Vorschlag geschehen, so der Geschäftsführer. Die Gremien seien dem gefolgt. Auf die Frage des K-O-L-Vorsitzenden Eckard Bruns, ob man die „Unannehmlichkeiten“ mit Hahnenklee bei der Umstellung der Wasserversorgung auf den Grumbacher Teich (wir berichteten) nicht habe vermeiden können, erklärte der Stadtwerke-Geschäftsführer, das liege an der Vielfalt der Zuständigkeiten zwischen den Landesforsten, dem Landkreis und den Harzwasserwerken. „Wir hatten uns darauf verlassen, dass die Harzwasserwerke die Kommunikation übernehmen.“

Ein erneut eingebrachter Antrag der Gruppe K-O-L im Rat auf unabhängige Betriebsprüfung der Stadtwerke fand keine Mehrheit im Rat der Berg und Universitätsstadt. Stattdessen beschloss das Gremium mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP, dass eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Trinkwassersituation gegründet wird, die partei- und fraktionsübergreifend Lösungen erarbeiten soll. Dieses Verfahren war im Verwaltungsausschuss verabredet worden.

Allerdings zeigte sich die K-O-L unzufrieden damit, dass die Fraktionsvorsitzenden zu diesem Zweck nicht bereits in der vergangenen Woche – wie nach Meinung der KO-L verabredet – zusammen gekommen seien. Nach Angaben von Alexander Ehrenberg sei ein solches Treffen nicht vor der Ratssitzung anvisiert worden. Die CDU erklärte, dass sie zugunsten des Arbeitskreises ihren eigenen Antrag zur mittelfristigen Finanzplanung der Trinkwassersparte zurückgezogen habe, um dieser Arbeitsgruppe eine freie und überparteiliche Arbeitsweise zu ermöglichen. „Aus unserer Sicht ist es jetzt nicht an der Zeit sich parteipolitisch zu profilieren, sondern die Qualität dieses Lebensmittels für Sie und uns wiederherzustellen und zu wahren“, so Jens Lutz, Stadtverbandsvorsitzender der CDU.