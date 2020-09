Dana Guth ist nicht mehr im Göttinger Kreistag

Dana Guth sprach am 12. September beim Landesparteitag der AfD Niedersachsen.

Die Herzberger AfD-Politikerin Dana Guth hat ihr Mandat im Göttinger Kreistag niedergelegt. Dementsprechend steht auf der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung am 30. September in Osterode die offizielle Feststellung ihres Sitzverlustes in dem Gremium.

Die AfD-Kreistagsfraktion war bereits im März 2018 auseinandergefallen: Die Abgeordneten Frank Rathmann und Gabriele Kesten hatten ihren Austritt wegen Differenzen mit Guth erklärt.

Jüngst war auch die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, die Guth geführt hatte, auseinandergebrochen. Zuvor war Guth als Chefin des Landesverbandes abgewählt worden (wir berichteten).

Bisherige Berichterstattung zum Thema

Kestner löst Guth im AfD-Landesvorsitz ab

AfD-Fraktionschefin Guth kämpft um ihren Platz

Bruch der AfD-Fraktion in Niedersachsen- Was das bedeutet