In Opperhausen: Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Eine brennende Gartenlaube wurde der Feuerwehr am Abend des 23. September gegen 18.35 Uhr über Notruf gemeldet. Das Feuer war auf einem Grundstück in der Straße Burggraben in der Einbecker Ortschaft Opperhausen ausgebrochen. Vor Ort stand eine an eine Garage angrenzende Gartenlaube in Flammen. 40 Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht.

Ebenfalls im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei. Letztere hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, aktuell deutet alles auf einen technischen Defekt hin.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Opperhausen, Ahlshausen und Kreiensen, Polizei und Rettungsdienst.