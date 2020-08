Das Unfallwrack musste per Kran aus der Eller geborgen werden.

Rüdershausen. Zu einem schweren Unfall kam es am Montagvormittag im Eichsfeld. Ein Auto mit zwei Insassen war eine Böschung vier Meter tief hinabgerutscht.

Auto mit Mutter und Kind überschlägt sich und landet in Fluss

Am Montagvormittag kam es bei Rüdershausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Das berichtet die Feuerwehr. Eine Frau war demnach mit ihrem Auto von Rhumspringe kommend am Ortseingang Rüdershausen von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und rutschte vier Meter tief die Böschung hinunter. Das Fahrzeug, indem sich auch das Kind der Frau befand, blieb in der Eller liegen.

Rettungshubschrauber fliegt sicherheitshalber los

Der Wagen rutschte vier Meter die Böschung hinunter und blieb im Fluss liegen. Foto: Holger Raabe / Feuerwehr

Um 10.47 Uhr wurden die Feuerwehren aus Rüdershausen, Rhumspringe und Gieboldehausen mit dem Stichwort „Eingeklemmte Person“ alarmiert. Ebenfalls machten sich zwei Rettungswagen aus Gieboldehausen, der Notarzt aus Duderstadt sowie der Rettungshubschrauber „Christoph 44“ auf den Weg zur Unfallstelle. Am Einsatzort angekommen, war die Frau bereits aus dem Pkw befreit; die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte retteten das Kind aus dem Unfallwrack.

Die Fahrerin sowie ihr Kind wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst per Rettungswagen in die Uniklinik nach Göttingen eingeliefert. Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten wegen auslaufender Betriebsstoffe eine Ölsperre in der Eller und unterstützten bei der Bergung des Fahrzeugs.