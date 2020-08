High Noon im Hausflur: Frauen streiten, Polizei muss schlichten

Seesen. In Seesen verlief in einem Mehrparteienhaus der Sonntag alles andere als friedlich. Beim Wortduell wurden Beschimpfungen ausgetauscht.

High Noon im Hausflur: Nichts mit Mittagsruhe und einem friedlichen Sonntag – das Aufeinandertreffen zwischen zwei Bewohnerinnen in einem Mehrfamilienhaus in Seesen endete am 2. August mit einem Polizeieinsatz.

Um 12 Uhr kam es wie die Polizei mitteilt, zwischen einer 65-jährigen und einer 43-jährigen Hausbewohnerin zu einem Streitgespräch. Dies schaukelte sich so hoch, dass am Ende die Beamten alarmiert wurden. Vor Ort erklärten die beiden Frauen, dass die jeweils andere sie mit Schimpfworten belegt habe.

Die Beamten versuchten zu schlichten und nahmen den Sachverhalt auf. Ob es erneut zum Wortduell zwischen den Frauen kommt, bleibt fraglich.