Lautenthal. Am Freitag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L516 von Lautenthal in Richtung Seesen in Höhe Kuttelbacher Teich. Hier stürzte ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen im Kurvenbereich und verletzte sich dabei. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das meldet die Polizei.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder