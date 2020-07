Feuer im Restaurant: 8 Personen verletzt, 30.000 Euro Schaden

In einer Gaststätte in der Bad Harzburger Innenstadt ist ein Feuer ausgebrochen.

Bad Harzburg. Vermutlich das Ausbrennen von Fett soll den Brand in einem Restaurant in Bad Harzburg ausgelöst haben.

Acht Verletzte und etwa 30.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Brandes in einer Gaststätte in der Innenstadt von Bad Harzburg. Am 10. Juli um 16.29 Uhr wurde über die Feuerwehrleitstelle Goslar eine unklare Rauchentwicklung aus einer Gaststätte gemeldet. Bei dem Objekt handelte es sich um ein Mehrparteienhaus Im Erdgeschoss ist der Restaurant-/ Küchenbereich des Restaurant eingerichtet. Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden sich vermietete und bewohnte Wohnungen.

Ausbrennen von Fett soll die Ursache sein

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Brand im Küchenbereich des Objektes, durch das Ausbrennen von Fett entstanden sein. Anschließend soll das Feuer durch den Eigentümer und seinen Sohn selbst -grob- abgelöscht worden sein.

Drei Rettungswagen und drei Notärzte waren vor Ort. Foto: Florian Karlstedt / Feuerwehr Bad Harzburg

Insgesamt wurden durch die Rauschgasentwicklungen acht Personen (Mitarbeiter/ Anwohner) verletzt. Davon konnten fünf aufgrund geringer Rauchgasintoxikation -nach Überprüfung der Notärzte - vor Ort entlassen werden. Drei Personen, darunter der Eigentümer und sein Sohn - wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus Goslar verbracht.

Brandort wurde beschlagnahmt

Nach aktuellen Einschätzungen dürfte sich der entstandene Gebäudeschaden auf bis zu 30.000 Euro beziffern. Der Brandort wurde vorab beschlagnahmt, die Ermittlungen durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Goslar aufgenommen. Insgesamt waren zwei Streifenwagenbesatzungen, 26 Einsatzkräften der FFW, drei Rettungswagen-Besatzungen und drei Notärzte im Einsatz.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zugegen. Foto: Florian Karlstedt / Feuerwehr Bad Harzburg