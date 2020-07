Auf der B4: Pkw rutscht aus einer Kurve und überschlägt sich

Aufgrund eines Verkehrsunfalls, bei dem eine Autofahrerin verletzt und ihr Wagen auf dem Dach liegen blieb, musste die B4 bei Braunlage für knapp eine Stunde am Morgen des 10. Juli voll gesperrt werden.

Gegen 6.05 Uhr, befuhr eine 50-Jährige aus dem Landkreis Harz mit ihrem Opel die B 4 von Hohegeiß kommend in Richtung Braunlage. Kurz hinter der Abzweigung nach Tanne kam der Pkw in einer Rechtskurve auf feuchter Fahrbahn ins Rutschen. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw und die 50-jährige kam mit ihrem Fahrzeug rückwärts von der Straße ab und geriet in den Straßengraben. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach im Graben liegen.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Frau wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Die B 4 war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis 7.15 Uhr voll gesperrt.