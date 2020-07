Polizei Braunlage findet seltsame Kleider

Die Braunlager Polizei ermittelt in einem nicht alltäglichen Fall: Ein Passant hatte am Donnerstag einen verdächtigen Sack in der Warmen Bode in Höhe des Kegelbahnwegs festgestellt. Er informierte die Beamten, die daraufhin die große Kunststofftüte eines Real-Supermarktes aus dem Gewässer fischten. In der Tüte befanden sich mehrere Abend- beziehungsweise Kostümkleider.

Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise: Wem sind die Kleider bekannt? Können sie einem Eigentümer oder müssen sie eher einer Straftat zugeordnet werden? Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon 05520/93260 melden.