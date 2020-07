Autofahrer übersieht haltendes Fahrzeug

Mit dem Rettungswagen wurde eine Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten kam es in Nörten-Hardenberg am Nachmittag des 3. Juli. Ein 67-Jähriger aus Nörten-Hardenberg befuhr mit seinem Pkw Opel die Lauenförder Straße in Richtung Göttinger Straße.

An der Einmündung übersah er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW und fuhr auf. Die fünf Insassen des VW (2x Erwachsene, 2x Heranwachsende, 1x Jugendliche) klagten über Schmerzen im Hals- und Rückenbereich.

Die Beifahrerin, eine 44-jährige Hardegserin, wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die anderen Insassen wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.