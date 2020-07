Polizei erwischt Autofahrer mit 2,83 Promille

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer erwischte die Polizei in Goslar.

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatten zwei Autofahrer, die die Polizei Goslar am Samstagabend, 4. Juli, kontrollierte. In Liebenburg hielten die Beamten um 18.40 Uhr im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle einen 50-jährigen Fahrer an.

Da der Verdacht bestand, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte, wurde er kontrolliert. Dabei ergab sich einer Atemalkoholkonzentration von 2,83 Promille. Wenig später wurde von anderen Beamten in Goslar ein 38-jähriger Autofahrer mit 1,90 Promille erwischt.

Bei beiden Männern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.