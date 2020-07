Innerstetalsperre: DLRG sucht Uferbereich mit Boot und Hunden ab

Harz. Nach dem Fund von Sandalen und Brille an der Innerstetalsperre wurde noch am Mittwoch mit Booten, am Donnerstag mit Hunden und Reitern gesucht.

Nachdem der Polizei Langelsheim am Mittwoch gemeldet wurde, dass am Uferbereich der Innnerstetalsperre ein Paar Damensandalen und eine darauf liegende Brille gefunden wurden, suchte die DLRG-Ortsgruppe Langelsheim noch am Nachmittag mit einem Boot den Uferbereich ab (wir berichteten). Zudem suchte am Donnerstagmittag die Hundestaffel der DLRG-Einsatzgruppe Nordharz unter Leitung von Britta Heindorf den Bereich mit fünf Hunden ab.

Die beiden Polizeireiterinnen POK Martina Dräger und POK Heike Barck bereiten sich auch die Suche an der Innerstetalsperre vor. Foto: Polizei

Zeitgleich suchten zwei R eiterinnen der Polizei Braunschweig den eher unwegsamen Bereich im Umfeld der Fundstelle ab. Mit Stand Donnerstag um 14.30 Uhr gab es keine neuen Erkenntnisse.