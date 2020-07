Auf der Schulstraße in Gieboldehausen ist am 24. Juni gegen 13 Uhr eine 15-Jährige vermutlich im Vorbeifahren von einem dunklen Auto gestreift worden. Die Schülerin stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer fuhr weiter. Das meldete am Mittwoch die Polizeiinspektion Göttingen.

Nach Angaben der Jugendlichen ging sie am rechten Fahrbahnrand, als sich der Unfall ereignete.

Zeugen sowie der unbekannte Autofahrer sollten sich unter Telefon 05528/205840 bei der Polizeistation Gieboldehausen melden. jk