„Null Toleranz gegen Rassismus und rechte Hetze“ lautete der Titel der Demo in Einbeck.

Einbeck. „Null Toleranz gegen Rassismus und rechte Hetze“ lautete das Motto der Demo am Samstag. Die Demo sei friedlich verlaufen, so die Polizei.

350 Personen demonstrieren in Einbeck gegen Rassismus

Rund 200 Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstag in Einbeck die Demonstration unter dem Titel „Null Toleranz gegen Rassismus und rechte Hetze“ begleitet, an der etwa 350 Personen teilnahmen. Insgesamt sei die Demonstration friedlich entlang der angemeldeten Route verlaufen, erklärte die Polizei. Im Bereich der Wallanlagen hätte verbal auf die Versammlungsleiterin eingewirkt werden müssen, da der Aufzug versucht hatte, die Polizeikette zurückzudrängen.

