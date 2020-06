Die Polizei berichtet von einem Vorfall in Seesen.

Seesen. Am Donnerstagabend wurden mehrere Passanten in Seesen durch eine stark alkoholisierte Person angepöbelt. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein.

Am Donnerstagabend wurden mehrere Passanten auf dem Rewe-Parkplatz in der Zimmerstraße in Seesen durch eine stark alkoholisierte Person angepöbelt. Hierbei soll es auch zu einer Bedrohung durch den 28-Jährigen mit einem Messer gekommen sein.

Bei der Kontrolle durch die Polizei zeigte sich der Betrunkene uneinsichtig und unkooperativ, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Der Mann wurde ins Gewahrsam gebracht und ein Strafverfahren eingeleitet.