Führungen online und offline: Am Sonntag ist Welterbetag

Am diesjährigen Welterbetag am 7. Juni gibt es viel zu entdecken: Zahlreiche Einrichtungen des Unesco-Welterbe im Harz bieten den Besuchern besondere Angebote am authentischen Ort. Darüber hinaus laden die deutschen Welterbestätten auf Initiative der Deutschen Unesco-Kommission und des Vereins Unesco-Welterbestätten Deutschland zum digitalen Welterbetag ein.

Der 19-Lachter-Stollen in Wildemann öffnet von 11 bis 16 Uhr seine Türen exklusiv für den Welterbetag. Erstmalig werden der Öffentlichkeit der neue Ausstellungs- und Empfangsraum, das Outdoormodul und die Mediastation in der Steigerbucht vorgestellt. Sämtliche Neuerungen wurden im Zuge des sogenannten Trafo-Projekts realisiert, dessen feierlicher Abschluss Corona-bedingt abgesagt werden musste. Jeweils um 11.30 Uhr und um 14 Uhr findet eine Führung über Tage zu den historischen Bergbaustätten in Wildemann statt.

„Vom Wasserrad zur Energiewende“ heißt die etwa vierstündige Führung, die ab 10 Uhr in St. Andreasberg startet. Sie beginnt im Museumsbergwerk Grube Samson, das durch das Trafo-Projekt ebenfalls über neue Ausstellungsbereiche mit interaktiven Elementen wie der Fahrkunst-Simulation oder einer Kehrrad-Steuerung verfügt.

Anschließend führt Christian Barsch, Pächter der Grube Samson, über Tage an den Oderteich sowie Rehberger Graben und erklärt die Geschichte und Funktionsweise der Oberharzer Wasserwirtschaft sowie des Harzer Bergbaus. Auch auf den Nationalpark Harz geht Barsch ein: Neben einem Einblick in historische Waldnutzungen erklärt der Diplom-Forstwirt aktuelle Waldbilder im Harz und spricht über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen im „Bergstaat“. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0551/20192481. Darüber ist auch die vorherige Anmeldung möglich.

„Hinter den Kulissen des Rammelsberges“

Auch der Rammelsberg bietet seinen Gästen abwechslungsreiche Führungen. Jenseits der abgetretenen Pfade bewegen sie sich bei der Führung „Hinter den Kulissen des Rammelsberges“ um 11, 12.30 und 14 Uhr. Hoch hinauf mit dem Schrägaufzug geht es um 10, 12, 14 und 16 Uhr. Dabei stellt sich die Frage: Wie verwandelt sich das Erz vom „Erzbrocken zum Konzentrat“? Ein Guide führt die Besucher durch die Erzaufbereitungsanlage. Raum-Klang-Installationen und Maschinen erwecken die alten Werkshallen zu neuem Leben. Am Welterbetag ist der Museumsbesuch am Rammelsberg traditionell kostenfrei, die Führungen werden zu einem einmaligen Preis von sieben Euro beziehungsweise ermäßigt zu 4,50 Euro angeboten.

Auch das Oberharzer Bergwerksmuseum organisiert ein besonderes Erlebnis für den Welterbetag am kommenden Sonntag: Um 11 Uhr und um 14.30 Uhr startet die historische Tagesförderbahn ab der Haltestelle „Alter Bahnhof“ am ZOB Clausthal-Zellerfeld zum Ottiliae-Schacht. Dort angekommen findet eine Vorführung der Fördermaschine statt. Weitere Informationen und Anmeldung beim Besucherserviceunter Telefon 05323/98950 oder per E-Mail an info@oberharzerbergwerksmuseum.de. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Verordnungen erfasst der Bahnfahrer die Kontaktdaten der Mitfahrer.

Geführte Rundgänge über die gotische Klosteranlage

Das Zisterziensermuseum Kloster Walkenried bietet seinen Besuchern geführte Rundgänge rund um die gotische Klosteranlage in Walkenried an. Die etwa einstündigen Erkundungstouren starten um 10.30 Uhr und um 14 Uhr. Weitere Informationen gibt der Besucherservice unter Telefon 05525/9599064 oder per E-Mail an info@kloster-walkenried.de. Darüber werden auch die Anmeldungen entgegengenommen.

In den Museen und Denkmälern im Unesco-Welterbe im Harz werden aktuell keine untertägigen Führungen angeboten. Interessierte Besucher werden darum gebeten, sich vor ihrem Besuch auf der Webseite oder beim Besucherservice des jeweiligen Hauses über die Angebote zu informieren. Allgemein sind Mund-Nasen-Schutz zu tragen und 1,5 Meter Abstand von anderen Personen zu halten.

Virtueller Besuch des Kultur- und Naturerbes Deutschlands

Außerdem laden die Welterbestätten auf Initiative der Deutschen Unesco-Kommission und des Vereins Unesco-Welterbestätten Deutschland auch zu einem virtuellen Besuch ein. Auf www.unesco-welterbetag.de findet sich das Kultur- und Naturerbe Deutschlands.

Das Unesco-Welterbe im Harz präsentiert in zahlreichen Videos seine ganze Vielfalt an Orten und Themen. Gerd Lenz, Direktor der Welterbe-Stiftung, beschreibt in einem Statement das verbindende Element der Welterbestätten. Virtuelle Spaziergänge ermöglichen darüber hinaus das dreidimensionale Erkunden von Orten des Menschheitserbes, wie beispielsweise dem Erzbergwerk Rammelsberg, Zisterziensermuseum Kloster Walkenried oder der Grube Samson. Kinder können sich mithilfe von Malvorlagen kreativ mit dem Welterbe auseinandersetzen.