16-jähriger Fahrschüler wird bei Unfall verletzt

Oker Laut Polizei habe ein Motorradfahrer den Fahrschüler in einer Überholverbotszone überholt und beim Einscheren geschnitten.

Verletzt wurde ein 16-jähriger Fahrschüler am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B498 zwischen Oker und Okertalsperre. Der Fahrschüler war mit einem Leichtkraftrad in Richtung Talsperre unterwegs, der Fahrlehrer im Pkw dahinter, als beide im Bereich einer nicht einsehbaren Linkskurve in einer Überholverbotszone von einem Motorradfahrer überholt wurden. Darüber informiert die Polizei.

Demnach soll der Motorradfahrer beim Einscheren den 16-Jährigen geschnitten haben, woraufhin dieser die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Der Fahrschüler wurde durch die Kollision verletzt und ins Krankenhaus nach Goslar gebracht. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung. Clausthal-Zellerfeld fort.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Telefon 05321/339-0 bei der Polizei Goslar zu melden.